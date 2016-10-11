Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник просит людей Холодницкого быть поактивнее в судах

Вторник, 11 октября 2016, 09:47

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник призывает коллег из Антикоррупционной прокуратуры активнее поддерживать в судах обвинение по делам, которые расследует НАБУ.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно сформировать Антикоррупционный суд, а нашим коллегам из Антикоррупционной прокуратуры нужно активизировать работу в поддержании гособвинения, потому что сейчас, честно говоря, прогресса в этом направлении нет", – заявил Сытник.

Он пояснил, что НАБУ в рамках расследования уголовных производств добывает доказательства в достаточном объеме, Антикоррупционная прокуратура с ними соглашается, материалы передают в суд, но приговоры по делам бюро не выносят в желаемые сроки.

Директор НАБУ убежден, что создание Антикоррупционного суда вместе с активизацией работы Антикоррупционной прокуратуры в суде по поддержанию гособвинения принесет успех антикоррупционной реформе.

"Нельзя "всех собак повесить" на суд. Ведь в процессе участвуют прокуроры, от прокурора очень многое зависит. Грамотный, активный прокурор и независимый суд – это две необходимые составляющие", – сказал он.

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратурасудреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: