Румунія прийняла на оздоровлення 20 дітей із зони АТО

Румунія прийняла 20 дітей з Донецької та Луганської областей для оздоровлення в жовтні.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на заяву Міністерства соціальної політики.

"20 дітей у віці від 12 до 16 років з сімей, постраждалих під час проведення антитерористичної операції на сході України, вирушили на відпочинок в Румунію (м. Бая-Маре). Витрати на перебування і перевезення дітей територією Румунії здійснюються за рахунок приймаючої сторони", – сказано в заяві.

Згідно з повідомленням, під час відпочинку, який триватиме 10 днів, дітей чекають культурно-розважальні, спортивні та оздоровчі заходи – екскурсії, спа-процедури, відвідування Музею історії, Собору Святого Стефана, Старого міста, планетарію та знайомство з кінним спортом.

Як відомо, раніше Кабінет міністрів схвалив направлення до центрів "Міжнародний дитячий центр "Артек" (Київ) і "Молода гвардія" (Одеса) на оздоровлення 1 450 дітей з Донецької та Луганської областей.