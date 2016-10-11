Румыния приняла на оздоровление 20 детей из зоны АТО

Румыния приняла 20 детей из Донецкой и Луганской областей для оздоровления в октябре.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на заявление Министерства социальной политики.

"20 детей в возрасте от 12 до 16 лет из семей, пострадавших во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины, отправились на отдых в Румынию (г. Бая-Маре). Расходы на пребывание и перевозку детей по территории Румынии осуществляются за счет принимающей стороны", – сказано в заявлении.

Согласно сообщению, во время отдыха, который продлится 10 дней, детей ждут культурно-развлекательные, спортивные и оздоровительные мероприятия – экскурсии, спа-процедуры, посещение Музея истории, Собора Святого Стефана, Старого города, планетария и знакомство с конным спортом.

Как известно, ранее Кабинет министров одобрил направление в центры "Международный детский центр "Артек" (Киев) и "Молодая гвардия" (Одесса) на оздоровление 1 450 детей из Донецкой и Луганской областей.