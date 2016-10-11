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Возле Широкино был тяжелый обстрел, много военных получили ранения

Вторник, 11 октября 2016, 10:24

Утром 11 октября в зоне АТО на участке Водяное-Широкино произошел тяжелый обстрел украинских позиций, из-за чего получили ранения большое количество украинских бойцов.

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер, передает сайт 0629.

"За час боевики выпустили около 200 снарядов и мин с САУ, "Гвоздики", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов", - сказано в сообщении.

 



По словам Киндсфатера, обстрел на участке Водяное-Широкино не прекращается в течение последних 3 дней.

Боевики используют различные виды тяжелых орудий, включая систему "Град".

Волонтеры, в частности Галина Единорог, утверждают, что в местном госпитале сейчас уже 11 раненых и они продолжают поступать.

Как известно, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска с применением тяжелого вооружения 47 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОМариупольбоевые действия
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