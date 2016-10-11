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Бойовику, який вимкнув українське ТБ в Бахмуті, дали 9 років

Вівторок, 11 жовтня 2016, 10:58

Придніпровський райсуд Черкас засудив до 9 років позбавлення волі бойовика "ДНР", який раніше змусив відповідальний персонал замінити у Бахмуті (колишній Артемівськ) Донецької області українські телеканали на російські.

Про це повідомляє прес-служба черкаської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, СБУ встановила, що бойовик, погрожуючи зброєю, в супроводі двох осіб змусив працівників Артемівської радіотелестанції "припинити мовлення каналів українського телебачення, чим позбавив жителів м. Артемівськ та прилеглих районів права перегляду українських програм, що становило загрозу інформаційній безпеці України".

Крім цього, як додали у прокуратурі, зловмисник збирав інформацію про місця знаходження і пересування техніки та особового складу Збройних сил України, а також передавав її донецьким бойовикам.

Обвинувачуваний тривалий час переховувався на окупованій території,  після чого був затриманий працівниками СБУ в Корсунь-Шевченківському Черкаської області.

Судовий розгляд тривав понад рік, вирок був винесений 6 жовтня. На цей час вирок суду в законну силу ще не вступив.

Українська правда

Теми: АТОЗМІсуд
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