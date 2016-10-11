Боевику, который отключил украинское ТВ в Бахмуте, дали 9 лет

Приднепровский райсуд Черкасс приговорил к 9 годам лишения свободы боевика "ДНР", который ранее заставил ответственный персонал заменить в Бахмуте (бывший Артемовск) Донецкой области украинские телеканалы на российские.

Об этом сообщает пресс-служба черкасской областной прокуратуры.

Согласно сообщению, СБУ установила, что боевик, угрожая оружием, в сопровождении двух лиц заставил работников Артемовской радиотелестанции "прекратить вещание каналов украинского телевидения, чем лишил жителей г. Артемовск и близлежащих районов права просмотра украинских программ, что представляло угрозу информационной безопасности Украины".

Кроме этого, как добавили в прокуратуре, злоумышленник собирал сведения о местах нахождения и передвижения техники и личного состава Вооруженных сил Украины, а также передавал ее донецким боевикам.

Обвиняемый длительное время скрывался на оккупированной территории, после чего был задержан работниками СБУ в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

Судебное разбирательство длилось более года, приговор был вынесен 6 октября. В настоящее время приговор суда в законную силу еще не вступил.

Украинская правда