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Місія ОБСЄ вимагає розмінування довкола Станиці Луганської

Вівторок, 11 жовтня 2016, 11:50

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має обмежений доступ до ділянки розведення сил у районі Станиці Луганської.

Українські бійці й бойовики "ЛНР" не змогли гарантувати безпеку місії, можливі міни, повідомляє СММ ОБСЄ у Facebook у вівторок.

При цьому в місії наголошують, що СММ готова й може спостерігати, але їй потрібен доступ.

"СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного й безперешкодного доступу, координувати розмінування", – закликають європейські спостерігачі за ситуацією на Донбасі.

Як відомо, рамкова угода від 21 вересня про відведення сил у Петровському, Золотому й Станиці Луганській передбачає, зокрема, розмінування й доступ місії ОБСЄ в ці точки.

Станом на 11 жовтня з трьох оговорених пунктів лише у Станиці Луганській ще не відведено зброю.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасМінські угодиОБСЄЛуганська областьАТО
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