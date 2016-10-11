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Яценюк прибув до ГПУ на допит у справі Майдану

Вівторок, 11 жовтня 2016, 12:05

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк у вівторок прибув до Генпрокуратури на допит щодо подій на Євромайдані взимку 2014 року.

Про це він сказав журналістам перед входом до будівлі ГПУ.

За словами Яценюка, він сам звернувся до слідчих з пропозицією дати свідчення і вони 7 жовтня запросили його на допит.

Він додав, що раніше допитувався у справі про прийняття "диктаторських законів" 16 січня 2014 року, а зараз свідчитиме про період з 20 січня до найбільш трагічних подій на Майдані.

"Я готувався до цієї процесуальної дії, саме тому, відновлював у пам'яті всі події, які були понад два роки тому. Я знаю, що новий генеральний прокурор дав всі повноваження слідчій групі у цьому питанні і вона налічує декілька сот людей", – заявив він.

Яценюк висловив впевненість, що наразі у слідства "є політична воля і юридичні підстави для доведення справи до суду".

Також він додав, що взяв з собою всі документи, які мав стосовно цієї справи.

Українська правда

Теми: ЯценюкЄвромайданГенпрокуратурадопит
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