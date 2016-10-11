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Позафракційний нардеп заявив про втручання у свою е-декларацію

Вівторок, 11 жовтня 2016, 12:49
Позафракційний нардеп заявив про втручання у свою е-декларацію
FB Ostap Yednak

Позафракційний нардеп Остап Єднак стверджує, що в електронній декларації, поданій ним в Національне агентство запобігання корупції, протягом доби зник один з пунктів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши дані pdf-файла з інформацією за понеділок та скріншот даних у системі станом на зараз.

На цій інформації видно, що Єднак задекларував участь у громадському об'єднанні "Рада лісового сектору", однак на даних у системі НАЗК цієї інформації вже немає.

На думку депутата, мова йде про сплановану диверсію з наміром дискредитувати електронне декларування.

Українська правда

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Теми: декларації
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