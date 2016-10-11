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"Укроборонпром" показав безпілотний БТР

Вівторок, 11 жовтня 2016, 13:25

На виставці "Зброя і техніка" у вівторок в Києві відбулася перша публічна демонстрація безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" виробництва ДП "СпецТехноЕкспорт".

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", до складу якого входить виробник.

Згідно з повідомленням, "Фантом" є "першим кроком у створенні перспективних систем, які мають замінити традиційне озброєння".

Мова йде про дистанційно керований мінібронетранспортер. Денний та нічний комплекси прицілювання дозволятимуть вести вогонь у будь-який час доби на відстані понад 1 км. Запас ходу становить до 20 км, керування здійснюється захищеним радіоканалом або через волоконний кабель довжиною 5 км. Окрім того його можливо оснастити високоточним протитанковим ракетним озброєнням.

"Безпілотний тактичний багатоцільовий транспортний засіб "Фантом" є відповіддю на виклики технологічної ери, яка диктує свої умови для створення зовсім нових типів озброєння. Вони мають бути безпілотними, багатофункціональним та виконувати завдання, які зараз, із ризиком для власного життя, можуть виконати лише бійці. Саме такі можливості демонструє "Фантом", – заявив голова "Укроборонпрому" Роман Романов.

За словами керівника "СпецТехноЕкспорту" Павла Барбула, цей БТР може доставляти боєкомплекти та вантажі через зони, які знаходяться під загрозою обстрілу противника, або в зоні ризику замінування, безпечно і швидко евакуйовувати поранених з полю бою.

"На "Фантом" можна встановлювати різні види озброєння для здійснення вогневої підтримки. Якщо, наприклад, встановити на нього протитанковий ракетний комплекс, то армія отримає малопомітний, мобільний та ефективний засіб знищення бронетехніки противника", – сказав Барбул.

Українська правда

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Теми: зброяУкроборонпром
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