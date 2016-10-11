"Укроборонпром" показал беспилотный БТР

На выставке "Оружие и техника" во вторник в Киеве состоялась первая публичная демонстрация беспилотного многоцелевого тактического транспортного средства "Фантом" производства ГП "СпецТехноЭкспорт".

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", в состав которого входит производитель.

Согласно сообщению, "Фантом" является "первым шагом в создании перспективных систем, которые должны заменить традиционное вооружение".

Речь идет о дистанционно управляемом минибронетранспортере. Дневной и ночной комплексы прицеливания позволяют вести огонь в любое время суток на расстоянии более 1 км. Запас хода составляет до 20 км, управление осуществляется защищенным радиоканалом или через волоконный кабель длиной 5 км. Кроме того, его возможно оснастить высокоточным противотанковым ракетным вооружением.

"Беспилотное тактическое многоцелевое транспортное средство "Фантом" является ответом на вызовы технологической эры, которая диктует свои условия для создания совершенно новых типов вооружения. Они должны быть беспилотными, многофункциональным и выполнять задачи, которые сейчас, с риском для собственной жизни, могут выполнить только бойцы. Именно такие возможности демонстрирует "Фантом", – заявил председатель "Укроборонпрома" Роман Романов.

По словам руководителя "СпецТехноЭкспорта" Павла Барбула, этот БТР может доставлять боекомплекты и грузы через зоны, которые находятся под угрозой обстрела противника, или в зоне риска заминирования, безопасно и быстро эвакуировать раненых с поля боя.

"На "Фантом" можно устанавливать различные виды вооружения для осуществления огневой поддержки. Если, например, установить на него противотанковый ракетный комплекс, то армия получит малозаметное, мобильное и эффективное средство уничтожения бронетехники противника", – сказал Барбул.

Украинская правда