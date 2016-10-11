У 32 законах мажоритарників Харківщини побачили корупційні ризики

Комітет із питань запобігання та протидії корупції негативно оцінив 32 законопроекти харківських депутатів-"мажоритарників", внесених за час роботи Верховної Ради VIII скликання.

Як повідомляє "Опора", за ці 2 роки "мажоритарники" Харківщини зареєстрували 472 законопроекти, 8% із них не пройшли перевірку в комітеті ВР із питань запобігання і протидії корупції та визнано корупційними, а 25% не отримали експертні висновки.

Громадянська мережа проаналізувала наявні на сайті ВР висновки антикорупційного комітету щодо законопроектів харківських "мажоритарників" і виявила, що найбільшу кількість законопроектів із корупційним ризиком зареєстрував нардеп Євгеній Мураєв – 21.

Загалом мажоритарник ініціював 80 законопроектів, 45 із них отримали позитивний висновок антикорупційного комітету, а 24 залишились без нього.

На погляд комітету, корупційними є низка законопроектів нардепа щодо створення спеціальних економічних зон: №3276, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3293, 3294 суперечать вимогам закону "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" і можуть зменшити надходження до держбюджету, бо передбачають митні й податкові пільги для підприємців-юросіб.

Не отримали позитивного висновку і законопроект №3289, яким передбачаються зміни до закону "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", і законопроект №3298 щодо недопущення неповернення з-за кордону коштів.

Також корупційні ризики вбачають у законопроектах Мураєва №3796, 3797, 3817 щодо регулювання підтримки та розвитку інноваційної діяльності – їх пропонують доопрацювати.

Не пройшли перевірку і проекти №4395 та 4396, що стосуються встановлення кримінальної відповідальності за невиконання річного фінансового плану держпідприємства.

Невідповідним нормам визнано і законопроект Мураєва №4397 щодо уточнення ознак класифікації за групами платників єдиного податку, і законопроекти №4627 та 4628 щодо особливостей оподаткування платників податків та товарів у спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку, і №4763 щодо забезпечення права на звернення про перегляд судових рішень Верховного Суду України.

Нардеп Олександр Фельдман розробив 50 законопроектів. 35 із них пройшли перевірку, 11 не отримали антикорупційного висновку, а 4 визнано невідповідними антикорупційному законодавству.

До "негативних" віднесли законопроекти №2077а щодо додаткових вимог до реклами споживчих кредитів; №2186а, який передбачає заборону продажу алкогольних та тютюнових виробів ближче, ніж за 300 метрів від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів; №2710 та 2711 щодо пільг і привілеїв "соціальним" підприємствам.

Із 40 законопроектів Валерія Писаренка 33 отримали позитивний висновок, а 3 визнано невідповідними антикорупційному законодавству – №2429а-1 та 4124 щодо продовження дії результатів кваліфікаційного іспиту для призначення на посаду судді і №3287-1 щодо підвищення інвестиційної привабливості Харкова.

Депутат Олександр Біловол зареєстрував 40 законодавчих ініціатив, із них 23 успішно пройшли перевірку, 14 не отримали висновку, а 3 визнано корупційними – №1159 про посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами, №2279 щодо земельних торгів, №4465 щодо вимог до лікарських засобів.

Із 34 законодавчих ініціатив Анатолія Гіршфельда 20 визнано відповідними антикорупційному законодавству, а негативний висновок отримали 3 законопроекти – №3544, 3545, 3546 щодо створення спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності із застосуванням принципу субсидіарності в Україні.

З 19 законопроектів Анатолія Денисенка 14 успішно пройшли комітет, а один отримав негативну оцінку – №3132 щодо підвищення ефективності процедур банкрутства.

Із 18 проектів Віталія Хомутинніка 12 отримали позитивний висновок, а №1063-2 щодо встановлення орендної плати для окремих категорій землекористувачів – негативний.

Із 15 ініціатив Дмитра Шенцева 7 визнано відповідними законодавству, а одна вже отримала негативний висновок – №3130 щодо порядку притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Поки що не отримали негативного висновку антикорупційного комітету законопроекти п’яти нардепів Харківщини: Олександра Кіршема, Дмитра Святаша, Володимира Мисика, Володимира Кацуби й Віктора Остапчука.