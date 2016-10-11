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Олланд нагадав про необхідність виборів на Донбасі

Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:00

Президент Франції Франсуа Олланд вважає проведення місцевих виборів на Донбасі ключовою умовою врегулювання конфліту в Україні.

Про це він заявив у виступі на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

"Мають відбутися вибори за українським законодавством,  і ми з канцлером Німеччини Ангелою Меркель працюємо над цим", - зазначив Олланд.

Водночас,  він не став висувати конкретних вимог щодо часових рамок проведення виборів, а також наголосив, що саме Росія несе відповідальність за дестабілізацію.

"Незаконна анексія (Криму) та агресія Росії дестабілізує Схід України і створює велику кількість переселенців", - зазначив, зокрема, він.

Теми: ДонбасФранція
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