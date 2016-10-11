Олланд напомнил о необходимости выборов на Донбассе

Президент Франции Франсуа Олланд считает проведение местных выборов на Донбассе ключевым условием урегулирования конфликта в Украине.

Об этом он заявил в выступлении на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Должны состояться выборы по украинским законодательством, и мы с канцлером Германии Ангелой Меркель работаем над этим", - отметил Олланд.

Вместе с тем, он не стал выдвигать конкретных требований относительно временных рамок проведения выборов, а также подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за дестабилизацию.

"Незаконная аннексия (Крыма) и агрессия России дестабилизирует Восток Украины и создает большое количество переселенцев", - отметил, в частности, он.

Ранее сообщалось, что позиция Франции в отношении дальнейших переговоров по мирному урегулированию на Донбассе заключается в том, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" в Берлинеможет состояться только при условии достижения "реального прогресса" по ключевым вопросам в ближайшие дни.