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Порошенко розповів, як боротися із земельним рейдерством

Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:35

Президент Петро Порошенко вважає, що прийнятий Радою закон щодо держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності покладе край земельному бандитизму.

Про це Порошенко сказав під час засідання Ради регіонального розвитку.

"Є категорично неприпустимими випадки земельного рейдерства, які ми спостерігали останнім часом", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що підпише відповідний закон цього тижня. "Сьогодні я отримаю із ВР відповідний закон і на цьому тижні підпишу його", - заявив президент.

Крім того, Порошенко дав відповідні доручення кільком міністрам для боротьби із рейдерством на селі.

"Мною надані доручення міністру внутрішніх справ, міністру аграрної політик та міністру юстиції, щоб ми повною мірою реалізували закон та зупинили схеми, які використовувалися для рейдерства", - сказав Порошенко.

Він також попросив долучитися до цього НАБУ.

Як відомо, 6 жовтня Рада прийняла зміни до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності.

Українська правда

 

Теми: Порошенко
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