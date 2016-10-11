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Порошенко рассказал, как бороться с земельным рейдерством

Вторник, 11 октября 2016, 14:35

Президент Петр Порошенко считает, что принятый Радой закон о госрегистрации прав на недвижимое имущество и защите прав собственности положит конец земельному бандитизма.

Об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития.

"Категорически недопустимыми случаи земельного рейдерства, которые мы наблюдали последнее время", - заявил Порошенко.

Он отметил, что подпишет соответствующий закон на этой неделе. "Сегодня я получу из ВР соответствующий закон и на этой неделе подпишу его", - заявил президент.

Кроме того, Порошенко дал соответствующие поручения нескольким министрам для борьбы с рейдерством на селе.

"Мной даны поручения министру внутренних дел, министру аграрной политики и министру юстиции, чтобы мы в полной мере реализовали закон и остановили схемы, которые использовались для рейдерства", - сказал Порошенко.

Он также попросил присоединиться к этому НАБУ.

Как известно, 6 октября Рада приняла изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенко
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