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Запорізькі митники похвалилися, що відібрали у туриста $800

Вівторок, 11 жовтня 2016, 15:48

У міжнародному аеропорту Запоріжжя митники вилучили у громадянина Туреччини, який прибув рейсом з Анталії, 800 доларів США, які були серед його особистих речей.

Про це повідомляється на сайті Територіальних органів ДФС у Запорізькій області. Пізніше це повідомлення бюуло видалено з сайту, однак воно залишається доступним у кеші.

Згідно з повідомленням, пасажир обрав спрощений варіант проходження митних процедур і заявив, що не має предметів, які підлягають декларуванню, однак митники обшукали його речі і знайшли 800 доларів.

"Про ці гроші він не заявив ані в письмовій, ані в усній формі", – обурилися запорізькі митники.

Проти пасажира склали протокол про порушення митних правил, а також відібрали ці гроші і виписали штраф на суму 1700 гривень.

У своєму повідомленні митники чомусь нагадали, що "згідно із законодавством фізична особа – нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі".

Така норма дійсно міститься у постанові правління Нацбанку "про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України", однак яким чином вона застосовується у цьому випадку, коли сума грошей у пасажира була значно нижчою, ніж 10 000 євро, не пояснюється.

У той же час на сайті самої Державної фіскальної служби сказано, що за умови усного декларування "фізична особа незалежно від віку має право ввозити в Україну готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу".

Таким чином, порушенням громадянина Туреччини є те, що він не сказав усно про наявність цієї суми.

Українська правда

Теми: Фіскальна службатуризмТуреччинамитниця
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