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Запорожские таможенники похвастались, что отобрали у туриста $800

Вторник, 11 октября 2016, 15:48

В международном аэропорту Запорожья таможенники изъяли у гражданина Турции, который прибыл рейсом из Анталии, 800 долларов США, которые были среди его личных вещей.

Об этом сообщается на сайте Территориальных органов ДФС в Запорожской области. Позднее это сообщение было удалено с сайта, однако оно остается доступным в кэше.

Согласно сообщению, пассажир избрал упрощенный вариант прохождения таможенных процедур и заявил, что не имеет предметов, подлежащих декларированию, однако таможенники обыскали его вещи и нашли 800 долларов.

"Об этих деньгах он не заявил ни в письменной, ни в устной форме", – возмутились запорожские таможенники.

Против пассажира составили протокол о нарушении таможенных правил, а также отобрали эти деньги и выписали штраф на сумму 1700 гривен.

В своем сообщении таможенники почему-то напомнили, что "в соответствии с законодательством физическое лицо – нерезидент имеет право ввозить в Украину наличные в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме".

Такая норма действительно содержится в постановлении правления Нацбанка "о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", однако каким образом она применяется в этом случае, когда сумма денег у пассажира была значительно ниже, чем 10 000 евро, не объясняется.

В то же время на сайте самой Государственной фискальной службы сказано, что при условии устного декларирования "физическое лицо независимо от возраста имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу".

Таким образом, нарушением гражданина Турции является то, что он не сказал устно о наличии этой суммы.

Украинская правда

Темы: Фискальная службатуризмТурциятаможня
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