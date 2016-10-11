Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналіст засудив через ЄСПЛ уряд РФ за утримання у психлікарні

Вівторок, 11 жовтня 2016, 16:02

Європейський суд з прав людини присудив 1,5 тисячі євро компенсації алтайському журналісту Руслану Макарову, якого у вересні 2012 року на два тижні примусово помістили в російську психіатричну лікарню.

Про це повідомила адвокат заявника Ірина Хрунова, передає російське видання "РИА Новости".

"ЄСПЛ (...) зобов'язав уряд Росії виплатити Макарову компенсацію - 500 євро компенсації моральної шкоди та 1 тисячу євро судових витрат", - розповіла Хрунова.

За словами адвоката, ЄСПЛ угледів порушення права на свободу і особисту недоторканність (стаття 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод).

У скарзі журналіст стверджував, що його примусове перебування в психіатричній лікарні пов'язано виключно з його критикою глави Алтаю Олександра Бердникова, подачею до нього позову і заяви про порушення кримінальної справи стосовно політика.

Як відомо,  12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Умерова взяли на підписку про невиїзд.

11 серпня Умерову стало погано в суді, його госпіталізували. Незважаючи на це, суддя винесла постанову відправити Умерова на психіатричну експертизу. 

Його протримали у психлікарні до 7 вересня.

Теми: РосіяЄСсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Росія
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: