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Журналист отсудил у правительства РФ компенсацию за содержание в психбольнице

Вторник, 11 октября 2016, 16:02

Европейский суд по правам человека присудил 1,5 тысячи евро компенсации алтайскому журналисту Руслану Макарову, которого в сентябре 2012 года на две недели принудительно поместили в российскую психиатрическую больницу.

Об этом сообщила адвокат заявителя Ирина Хрунова, передает российское издание "РИА Новости".

"ЕСПЧ (...) обязал правительство России выплатить Макарову компенсацию - 500 евро компенсации морального вреда и 1000 евро судебных издержек", - рассказала Хрунова.

По словам адвоката, ЕСПЧ усмотрел нарушение права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).

В жалобе журналист утверждал, что его принудительное пребывание в психиатрической больнице связано исключительно с его критикой главы Алтая Александра Бердникова, подачей к нему иска и заявления о возбуждении уголовного дела в отношении политика.

Как известно, 12 мая ФСБ по Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст.280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

Умерова взяли на подписку о невыезде.

11 августа Умерову стало плохо в суде, его госпитализировали. Несмотря на это, судья вынесла постановление отправить Умерова на психиатрическую экспертизу.

Его продержали в психбольнице до 7 сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЕСсуд
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