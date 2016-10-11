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НАЗК і Держспецзв'язок ніяк не визначаться, в кого ключі до е-декларування

Вівторок, 11 жовтня 2016, 17:17

НАЗК не має доступу до ключів і кодів системи електронних декларацій, у Держспецзв'язку заперечують.

Про це в ході засідання комітету з боротьби та протидії корупції заявив народний депутат Віктор Чумак.

Цю інформацію підтвердили і представники НАЗК.

"Всі ключі і коди цієї системи належать власнику -  НАЗК... За моїми даними, їм все передали", - сказав голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Леонід Євдоченко.

"Вам треба вирішити питання, в кого ключі", - сказав на це Чумак.

У свою чергу голова комітету Єгор Соболєв запропонував створити слідчу групу з цього питання.

Разом з тим Євдоченко повідомив, що система обробки декларацій наразі працює стало.

"5 тисяч дежслужбовців вже передало свої декларації, ще 20 тисяч наразі працюють над заповненням. За дорученням прем'єр-міністра ми допомагаємо з їх обробкою", - сказав він.

"За моїми даними лише два пункти залишаються для доопрацювання і спільними зусиллями нове оновлення цього продукту має бути сьогодні-завтра", - додав Євдоченко.

Слідчі відомства повинні провести нараду, де випрацювати спільну позицію щодо форми електронної декларації.  

Роман Кравець, УП

Теми: НАЗКдеклараціїкомітети
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