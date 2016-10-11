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НАПК и Госспецсвязь никак не определяется, у кого ключи к е-декларированию

Вторник, 11 октября 2016, 17:17

У НАПК нет доступа к ключам и кодам системы электронных деклараций, в Госспецсвязи это отрицают.

Об этом в ходе заседания комитета по борьбе и противодействию коррупции заявил народный депутат Виктор Чумак.

Эту информацию подтвердили и представители НАПК.

"Все ключи и коды этой системы относятся владельцу - НАПК... По моим данным, им все передали", - сказал председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко.

"Вам надо решить вопрос, у кого ключи", - сказал на это Чумак.

В свою очередь председатель комитета Егор Соболев предложил создать следственную группу по этому вопросу.

Вместе с тем Евдоченко сообщил, что система обработки деклараций пока работает стало.

"5 тысяч госслужащего уже передало свои декларации, еще 20 тысяч работают над заполнением. По поручению премьер-министра мы помогаем с их обработкой", - сказал он.

"По моим данным только два пункта остаются для доработки и совместными усилиями новое обновление этого продукта должно быть сегодня-завтра", - добавил Евдоченко.

Следователи ведомства должны провести совещание, где выработать общую позицию относительно формы электронной декларации.

Роман Кравец, УП

Темы: НАПКдекларациикомитеты
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