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У Кабулі невідомий відкрив вогонь в храмі, загинули 14 осіб

Середа, 12 жовтня 2016, 01:01

Озброєний чоловік у вівторок, 11 жовтня, відкрив вогонь в шиїтському храмі в столиці Афганістану місті Кабул, в результаті чого загинули 14 осіб.

Про це повідомляє CNN.

Серед загиблих є діти і співробітники поліції. Крім того, 36 людей отримали поранення.

Після двогодинної перестрілки, сили безпеки вбили нападника.

На даний момент жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за атаку.

У вівторок мусульмани-шиїти відзначають день Ашура. Це особливо шанований день, коли відбувається поминання шиїтських мучеників.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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