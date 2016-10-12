У Кабулі невідомий відкрив вогонь в храмі, загинули 14 осіб

Озброєний чоловік у вівторок, 11 жовтня, відкрив вогонь в шиїтському храмі в столиці Афганістану місті Кабул, в результаті чого загинули 14 осіб.

Про це повідомляє CNN.

Серед загиблих є діти і співробітники поліції. Крім того, 36 людей отримали поранення.

Після двогодинної перестрілки, сили безпеки вбили нападника.

На даний момент жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за атаку.

У вівторок мусульмани-шиїти відзначають день Ашура. Це особливо шанований день, коли відбувається поминання шиїтських мучеників.