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В Кабуле неизвестный открыл огонь в храме, погибли 14 человек

Среда, 12 октября 2016, 01:01

Вооруженный мужчина во вторник, 11 октября, открыл огонь в шиитском храме в столице Афганистана городе Кабул, в результате чего погибли 14 человек.

Об этом сообщает CNN.

Среди погибших есть дети и сотрудники полиции. Кроме того, 36 человек получили ранения.

После двухчасовой перестрелки, силы безопасности убили нападавшего.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

Во вторник мусульмане-шииты отмечают день Ашура. Это особо почитаемый день, когда происходит поминовение шиитских мучеников.

Темы: Афганистан
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