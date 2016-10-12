Глава АП: У Харкові зберігається загроза дестабілізації ситуації

Глава Адміністрації президента України Ігор Райнін заявив про те, що в Харкові зберігається загроза дестабілізації ситуації, якщо не вживати певних заходів.

Про це він повідомив в інтерв'ю "24 каналу", передає "УНІАН".

"Якщо не вживати якихось заходів і нічого не робити, то звичайно існує (загроза дестабілізації)", - зазначив він.

"Що стосується Харківської області, то у нас прийнято три програми – це "антитерор", програма по (цивільній) безпеці і програма територіальної оборони", - додав Райнін.

"Харків - стратегічний регіон, Харківська область - це регіон, який має 600 км кордону: 300 - з Росією і 300 - з зоною АТО, причому і з Донецької і з Луганською областю. Найбільша кількість переселенців в Харківській області, кожен 10 переселенець в Харківській області. Це форпост не тільки України, це форпост Європи, тому що це на Сході крайня мирна точка Європи", - заявив він.