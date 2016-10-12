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Глава АП: В Харькове сохраняется угроза дестабилизации ситуации

Среда, 12 октября 2016, 03:16
Глава АП: В Харькове сохраняется угроза дестабилизации ситуации

Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин заявил о том, что в Харькове сохраняется угроза дестабилизации ситуации, если не предпринимать определенных мер.

Об этом он сообщил в интервью "24 канала", передает "УНИАН".

"Если не предпринимать каких-то мер и ничего не делать, то конечно существует (угроза дестабилизации)", - отметил он.

"Что касается Харьковской области, то у нас принято три программы – это "антитеррор", программа по (гражданской) безопасности и программа территориальной обороны", - добавил Райнин.

"Харьков – стратегический регион, Харьковская область – это регион, который имеет 600 км границы: 300 – с Россией и 300 – с зоной АТО, причем и с Донецкой и с Луганской областью. Самое большое количество переселенцев в Харьковской области, каждый 10 переселенец в Харьковской области. Это форпост не только Украины, это форпост Европы, потому что это на Востоке крайняя мирная точка Европы", - заявил он.

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Темы: Харьковская областьАдминистрация президента
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