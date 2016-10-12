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Доба в АТО: Бойовики били 44 рази, ЗСУ довелося відкривати вогонь у відповідь

Середа, 12 жовтня 2016, 07:42

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні штабу АТО на сайті Міноборони.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 34 обстріли.

"Порушуючи "режим тиші" противник декілька разів відкривав вогонь з артилерії калібру 122мм та мінометів калібру 120мм по Широкіномута Водяному. В напрямку Тарамчука, Мар’їнки, Талаківки та Лебединського бойовики використовували міномети 82 та 120 калібрів. Інтенсивність ведення вогню окупантами на цій ділянці лінії розмежування зберігалася в день та вночі", - йдеться в заяві.

На Луганському напрямку зафіксовано 7 порушень "режиму тиші".

Бойовики вдавалися до збройних провокацій в районах Новоалександрівки і Новозванівки. Сили АТО були обстріляні з гранатометів, кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї, а також з мінометів.

На Донецькому напрямку було 3 обстріли. Зокрема, по українських силах в Новгородському бив снайпер. Також в цьому районі бойовики вели вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. В Авдіївці бойовики також використовували ствольную артилерію калібру 122мм.

"З метою утримання займаних районів та недопущення прориву противника на підконтрольні українській стороні території, сили АТО декілька разів були змушені відкривати вогонь у відповідь, при цьому використовуючи лише кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю", - відзначили в штабі.

Теми: АТОДонбас
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