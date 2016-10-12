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Сутки в АТО: Боевики били 44 раза, ВСУ пришлось открывать ответный огонь

Среда, 12 октября 2016, 07:42

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 44 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО на сайте Минобороны.

На Мариупольском направлении зафиксировано 34 обстрела.

"Нарушая "режим тишины" противник несколько раз открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по Широкино и Водяному. В направлении Тарамчука, Марьинки, Талаковки и Лебединского боевики использовали минометы 82 и 120 калибров. Интенсивность ведения огня оккупантами на этом участке линии разграничения сохранялась днем и ночью", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении зафиксировано 7 нарушений "режима тишины".

Боевики предпринимали вооруженные провокации в районах Новоалександровки и Новозвановки. Силы АТО были обстреляны из гранатометов, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия, а также из минометов.

На Донецком направлении было 3 обстрелы. В частности, по украинским силам в Новгородском бил снайпер. Также в этом районе боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В Авдеевке боевики также использовали ствольную артиллерию калибра 122мм.

"С целью удержания занимаемых районов и недопущения прорыва противника на подконтрольные украинской стороне территории, силы АТО несколько раз были вынуждены открывать огонь, при этом используя только пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие", - отметили в штабе.

Темы: АТОДонбасс
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