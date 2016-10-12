Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поруч з Кримом затонув російський кран. Є загиблі

Середа, 12 жовтня 2016, 08:29

Плавучий підйомний кран затонув під час буксирування з порту "Кавказ" в Краснодарському краї в Севастополь, двох робочих врятувати не вдалося.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на екстрені служби регіону.

"О 3:40 при буксируванні з порту "Кавказ" в Севастополь в складних погодних умовах затонув плавучий кран, двох з семи робочих врятувати не вдалося", - сказав співрозмовник.

За його словами, всього на борту знаходилися 7 осіб, п'ятьох з яких вдалося евакуювати, а двоє, за попередніми даними, затонули разом з краном.

Співрозмовник також зазначив, що глибина, де сталася пригода близько 90 метрів.

Наразі час робиться комплекс заходів для організації пошуково-рятувальних робіт. Однак їх ускладнюють складні метеоумови.

За інформацією кримських окупаційних служб, це сталося в районі Ялти - в Ливадії в 4 км від берега.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Крим
Окупанти затримали біля "суду" в Криму 13 кримських татар, серед них – двоє журналістів
Окупанти анонсували "навчання" військових у Феодосії та Армянську
Окупанти закрили Арабатську стрілку для цивільних через "загрозу Криму"
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: