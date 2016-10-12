Рядом с Крымом затонул российский кран. Есть погибшие

Плавучий подъёмный кран затонул при буксировке из порта "Кавказ" в Краснодарском крае в Севастополь, двоих рабочих спасти не удалось.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы региона.

"В 3:40 при буксировке из порта "Кавказ" в Севастополь в сложных погодных условиях затонул плавучий кран, двоих из семи рабочих спасти не удалось", - сказал собеседник.

По его словам, всего на борту находились 7 человек, пятерых из которых удалось эвакуировать, а двое, по предварительным данным, затонули вместе с краном.

Собеседник также отметил, что глубина, где произошло происшествие порядка 90 метров.

В настоящее время предпринимается комплекс мер для организации поисково-спасательных работ. Однако их затрудняют сложные метеоусловия.

По информации крымских оккупационных служб, это произошло в районе Ялты - в Ливадии в 4 км от берега.