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ЗМІ: Голос Путіна може стати його помічником

Середа, 12 жовтня 2016, 08:43

Помічник президента РФ з міжнародних питань Юрій Ушаков може піти у відставку, а змінить його на цій посаді чинний прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

Про це пише російський Коммерсант з посиланням на джерела в адміністрації Путіна.

Відставка Ушакова, за даними газети, пов'язана з віком - в березні 2017 року високопоставленому чиновнику виповниться 70 років.

Як претенденти на його посаду називають кількох кандидатів, включаючи посла Росії в Китаї Андрія Денисова, прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова і деяких високопоставлених співробітників МЗС РФ.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков інформацію про можливу відставку Ушакова прокоментував обережно, сказавши, що для відставки Ушакова "немає жодних ознак".

Ушаков займає посаду помічника президента з питань зовнішньої політики з 21 травня 2012 року.

За словами співрозмовників "Комерсант", близьких до Кремля, навіть після відходу з АП пан Ушаков і далі готовий присвятити себе дипломатичній роботі, ставши, наприклад, послом в одній з європейських країн.

Теми: Росія
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