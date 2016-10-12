Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Голос Путина может стать его помощником

Среда, 12 октября 2016, 08:43

Помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков может уйти в отставку, а сменит его на этом посту действующий пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом пишет российский Коммерсант со ссылкой на источники в администрации Путина.

Отставка Ушакова, по данным газеты, связана с возрастом — в марте 2017 года высокопоставленному чиновнику исполнится 70 лет.

В качестве претендентов на его пост называют нескольких кандидатов, включая посла России в Китае Андрея Денисова, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и некоторых высокопоставленных сотрудников МИД РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков информацию о возможной оставке Ушакова прокомментировал осторожно, сказав, что для отставки господина Ушакова "нет никаких признаков".

Юрий Ушаков занимает должность помощника президента по внешнеполитическим вопросам с 21 мая 2012 года.

По словам собеседников "Ъ", близких к Кремлю, даже после ухода из АП господин Ушаков по-прежнему готов посвятить себя дипломатической работе, став, например, послом в одной из европейских стран. 

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Росcия
Блинкен советует Пригожину волноваться за свою безопасность
После ареста Стрелкова у суда задержали его пособника Губарева
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: