СМИ: Голос Путина может стать его помощником

Помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков может уйти в отставку, а сменит его на этом посту действующий пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом пишет российский Коммерсант со ссылкой на источники в администрации Путина.

Отставка Ушакова, по данным газеты, связана с возрастом — в марте 2017 года высокопоставленному чиновнику исполнится 70 лет.

В качестве претендентов на его пост называют нескольких кандидатов, включая посла России в Китае Андрея Денисова, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и некоторых высокопоставленных сотрудников МИД РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков информацию о возможной оставке Ушакова прокомментировал осторожно, сказав, что для отставки господина Ушакова "нет никаких признаков".

Юрий Ушаков занимает должность помощника президента по внешнеполитическим вопросам с 21 мая 2012 года.

По словам собеседников "Ъ", близких к Кремлю, даже после ухода из АП господин Ушаков по-прежнему готов посвятить себя дипломатической работе, став, например, послом в одной из европейских стран.