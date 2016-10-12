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Два КПВВ на адмінмежі з Кримом тимчасово закриватимуть

Середа, 12 жовтня 2016, 09:02

У Херсонській області на адмінмежі з окупованим Росією Кримом будуть віключені КПВВ "Чаплинка" і "Каланчак" через відключення електрики.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Херсонській області.

У повідомленні з посиланням на інформацію "Херсонобленерго" сказано, що причиною відключення є необхідність проведення планових ремонтних робіт в електричних мережах КПВВ "Чаплинка" та "Каланчак".

Через це вказані об'єкти будуть тимчасово відключені.

У повідомленні зазначається, що відключення відбуватимуться з 9 години ранку до 16:00, або до 16:30 в залежності від дня з 12 жовтня по 27 жовтня включно, крім вихідних днів.

На "Чаплиці" додатково буде  відключено електроенергію 27 жовтня з 9 до 16 години.

 

"Задля зручності та уникнення черг прохання до громадян рухатися в зазначені вище дні та години через КПВВ "Чонгар", - зазначили митники.

Українська правда

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