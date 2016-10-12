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Два КПВВ на админгранице с Крымом будут временно закрывать

Среда, 12 октября 2016, 09:02

В Херсонской области на административной линии с оккупированным Россией Крымом будут временно закрыты КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" из-за отключения электричества.

Об этом сообщает Главное управление ДФС в Херсонской области.

В сообщении со ссылкой на информацию "Херсоноблэнерго" сказано, что причиной отключения является необходимость проведения плановых ремонтных работ в электрических сетях КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак".

Поэтому указанные объекты будут временно отключены.

В сообщении отмечается, что отключение будет проходить с 9:00 утра до 16:00, или до 16:30 в зависимости от дня с 12 октября по 27 октября включительно.

 

На "Чаплинке" дополнительно будет отключена электроэнергия 27 октября с 9 до 16 часов.

"Для удобства и во избежание очередей просьба к гражданам двигаться в указанные выше дни и часы через КПВВ "Чонгар", - отметили таможенники.

"Украинская правда" в Threads

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