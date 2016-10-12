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У Василькові розібрали завали у школі, де впала стіна

Середа, 12 жовтня 2016, 09:35

У Василькові Київської області вже розібрали завали у школі №6, де обвалилася стіна.

"О 23:12 роботи з розбирання завалу завершено, розчищено та вивезено 576 куб м окремих елементів будівельних конструкцій", – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися підрозділи ДСНС, Національної поліції, Міністерства оборони та бригади комунальних служб міста – усього 296 осіб та 24 одиниці техніки.

 
Васильківська школа, 11 жовтня
Fb Ігоря Мосійчука

ДСНС нагадує, що 11 жовтня близько 10 ранку у м. Васильків на вул. Фрунзе, 34, у триповерховій будівлі школи №6 під час навчального процесу сталося руйнування частини несучої стіни розміром 9х15 м, впала крівля, міжповерхові перекриття побутових приміщень та коридору з 3-го до 1-го поверхів.

Із 2-го та 3-го поверхів будівлі за допомогою автодрабини підрозділи ДСНС врятували 40 осіб – 37 учнів та 3 вчителів.

Жертв та постраждалих немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьДСНС
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