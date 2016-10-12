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В Василькове разобрали завалы в школе, где обрушилась стена

Среда, 12 октября 2016, 09:35

В Василькове Киевской области уже разобрали завалы в школе №6, где обвалилась стена.

"В 23:12 работы по разборке завала завершены, расчищены и вывезено 576 куб м отдельных элементов строительных конструкций", – сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К проведению аварийно-спасательных работ привлекались подразделения ГСЧС, Национальной полиции, Министерства обороны и бригады коммунальных служб города – всего 296 человек и 24 единицы техники.

Васильковская школа, 11 октября
Васильковская школа, 11 октября
Fb Игоря Мосийчука

ГСЧС напоминает, что 11 октября около 10 утра в г. Васильков на ул. Фрунзе, 34, в трехэтажном здании школы №6 во время учебного процесса произошло разрушение части несущей стены размером 9х15 м, упала кровля, межэтажные перекрытия бытовых помещений и коридора с 3-го до 1-го этажей.

Со 2-го и 3-го этажей здания с помощью автолестницы подразделения ГСЧС спасли 40 человек – 37 учеников и 3 учителей.

Жертв и пострадавших нет.

Темы: Киевская областьГСЧС
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