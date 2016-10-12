Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Льовочкіна пропонує ПАРЄ резолюцію про погане розслідування подій Майдану

Середа, 12 жовтня 2016, 10:46

Народний депутат  Юлія Льовочкіна, яка є членом Парламентської асамблеї Ради Європи за квотою "Опозиційного блоку", пропонує визнати системне порушення Україною прав людини через неякісне розслідування подій на Майдані та одеської трагедії 2 травня 2014 року.

Проект відповідної резолюції, зареєстрованої депутатом у Страсбурзі під час осінньої сесії Асамблеї, має в розпорядженні кореспондент "Європейської правди".

В документі не міститься повний перелік авторів проекту рішення, однак зазначається, що проект Льовочкіної підтримали інші представники асамблеї.

"Протягом більше ніж двох років український уряд не спромігся забезпечити неупереджене та ефективне розслідування цих подій, попри вимоги статей 2 (право на життя) та 3 (заборона тортур) Європейської конвенції з прав людини", - йдеться в документі.

 

Пропонується спрямувати до Києва офіційний заклик асамблеї щодо розслідування подій на Майдані та в Одесі, щоби "примусити" Україну використати всі наявні механізми для такого розслідування.

Також пропонується заявити від імені асамблеї, що в Україні відбувається неправомірне "зовнішнє втручання" в юридичні процедури.

Наразі не зрозуміло, коли цей документ може бути поставлений на розгляд і чи відбудеться це взагалі. У порядку денному ПАРЄ на жовтень його немає, також для винесення в залу він має бути схвалений профільними комітетами, чого наразі не відбулося.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: