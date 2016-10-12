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Левочкина предлагает ПАСЕ резолюцию о плохом расследовании событий Майдана

Среда, 12 октября 2016, 10:46

Народный депутат Юлия Левочкина, которая является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы по квоте "Оппозиционного блока", предлагает признать системное нарушение Украиной прав человека из-за некачественного расследования событий на Майдане и одесской трагедии 2 мая 2014 года.

Проект соответствующей резолюции, зарегистрированной депутатом в Страсбурге во время осенней сессии ассамблеи, имеется в распоряжении корреспондент "Европейской правды".

В документе не указан полный перечень авторов проекта решения, однако отмечается, что проект Левочкиной поддержали другие представители ассамблеи.

"В течение более чем двух лет украинское правительство не смогло обеспечить беспристрастное и эффективное расследование этих событий, несмотря на требования статей 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции по правам человека", - говорится в документе.

Предлагается направить в Киев официальный призыв ассамблеи относительно расследования событий на Майдане и в Одессе, чтобы "принудить" Украину использовать все имеющиеся механизмы для такого расследования.

 

Также предлагается заявить от имени ассамблеи, что в Украине происходит неправомерное "внешнее вмешательство" в юридические процедуры.

Пока не понятно, когда этот документ может быть поставлен на рассмотрение и произойдет ли это вообще. В повестке дня ПАСЕ на октябрь его нет, также для вынесения в зал он должен быть одобрен профильными комитетами, чего пока не произошло.

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