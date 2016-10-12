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Під Сімферополем бійці ФСБ з автоматами обшукують кримських татар

Середа, 12 жовтня 2016, 11:04
Під Сімферополем бійці ФСБ з автоматами обшукують кримських татар

У середу співробітники ФСБ Росії влаштували обшуки в будинках кримських татар в селі Строганівка і на масиві Кам'янка в передмісті Сімферополя.

Про це на своїй сторінці Facebook написав журналіст кримськотатарського каналу ATR Шевкет Наматуллаєв.

"Шукають чергових "терористів". До речі, ті, у яких проходять обшуки нещодавно повернулися з Хаджу. Для залякування і психологічного тиску підтягнули десятки співробітників ОМОН з автоматами і автозаки! Сусідів і родичів навіть близько не підпускають до будинків тих, кого обшукували, у них свої поняті", – написав він.

За словами Наматуллаєва, матері одного з обшукуваних стало погано, після того як омонівці її штовхали і не пустили в будинок, після чого довго не пускали до неї лікарів "швидкої".

Журналіст додав, що після обшуку деяких кримських татар відвезли в управління ФСБ.

Як відомо, після окупації Криму Росією обшуки у кримських татар відбуваються регулярно. Також представники цього народу часто опиняються в ув'язненні за звинуваченням в екстремізмі або зникають.

Українська правда

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Теми: кримські татариКримСімферопольФСБРосія
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