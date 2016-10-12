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Под Симферополем бойцы ФСБ с автоматами обыскивают крымских татар

Среда, 12 октября 2016, 11:04
Под Симферополем бойцы ФСБ с автоматами обыскивают крымских татар

В среду сотрудники ФСБ России устроили обыски в домах крымских татар в селе Строгановка и на массиве Каменка в пригороде Симферополя.

Об этом на своей странице Facebook написал журналист крымскотатарского канала ATR Шевкет Наматуллаев.

"Ищут очередных "террористов". К слову, те, у которых проходят обыски недавно вернулись с Хаджа. Для устрашения и психологического давления подтянули десятки сотрудников ОМОН с автоматами и автозаки! Соседей и родственников даже близко не подпускают к домам обыскиваемых, у них свои понятые", – написал он.

По словам Наматуллаева, матери одного из обыскиваемых стало плохо, после того как ОМОНовцы ее толкали и не пустили в дом, после чего долго не пускали к ней врачей "скорой".

Журналист добавил, что после обыска некоторых крымских татар увезли в управление ФСБ.

Как известно, после оккупации Крыма Россией обыски у крымских татар происходят регулярно. Также представители этого народа часто оказываются в заключении по обвинениям в экстремизме либо пропадают.

Украинская правда

Темы: крымские татарыКрымСимферопольФСБРосcия
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