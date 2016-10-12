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У Криму поновився процес над Чийгозом

Середа, 12 жовтня 2016, 11:28
У Криму поновився процес над Чийгозом

У середу в окупаційному верховному суді Криму розпочалося засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це повідомляє "15 минут".

Як розповів адвокат Микола Полозов, на засіданні продовжився допит начебто потерпілих – членів "народного ополчення", які підтримували анексію півострова взимку і навесні 2014 року.

"У суд з'явився потерпілий Гусаров Михайло Андрійович. Член першої роти "народного ополчення", − написав Полозов в Twitter.

Адвокат також розповів, що довів до відома "суду", що "потерпілий", який раніше не з'явився на засідання нібито через його переїзд до Києва, не залишав територію окупованого Криму з 2014 року.

Як відомо, Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого". Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному звинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".

Теми: кримські татариКримправа людинисуд
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