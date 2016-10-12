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В Крыму возобновился процесс над Чийгозом

Среда, 12 октября 2016, 11:28
В Крыму возобновился процесс над Чийгозом

В среду в оккупационном верховном суде Крыма началось заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщает "15 минут".

Как рассказал адвокат Николай Полозов, на заседании продолжился допрос якобы потерпевших – членов "народного ополчения", которые поддерживали аннексию полуострова зимой и весной 2014 года.

"В суд явился потерпевший Гусаров Михаил Андреевич. Член первой роты "народного ополчения", − написал Полозов в Twitter.

Адвокат также рассказал, что довел до сведения "суда", что "потерпевший", который ранее не явился на заседание якобы по причине его переезда в Киев, не покидал территорию оккупированного Крыма с 2014 года.

Как известно, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

20 июля 2016 года оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от остальных обвиняемых – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховного Совета Крыма 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагают исключительно на крымских татар. Пострадавшими названы представители так называемой "крымской самообороны".

Темы: крымские татарыКрымправа человекасуд
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