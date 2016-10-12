На Хмельниччині вантажівка зіткнулася з маршруткою, є жертви
Середа, 12 жовтня 2016, 12:26
Зранку 12 жовтня поблизу села Гуменці на автодорозі Кам’янець-Подільський – Хмельницький пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажівкою з причепом.
Про це повідомляє управління ДСНС в Хмельницькій області.
Згідно з повідомленням, 4 з 20 пасажирів автобуса загинули, 11 отримали травми різного ступеню важкості і були госпіталізовані. Людей діставали з автобуса за допомогою спецінструментів.
Українська правда