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На Хмельниччині вантажівка зіткнулася з маршруткою, є жертви

Середа, 12 жовтня 2016, 12:26

Зранку 12 жовтня поблизу села Гуменці на автодорозі Кам’янець-Подільський – Хмельницький пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажівкою з причепом.

Про це повідомляє управління ДСНС в Хмельницькій області.

 

Згідно з повідомленням, 4 з 20 пасажирів автобуса загинули, 11 отримали травми різного ступеню важкості і були госпіталізовані. Людей діставали з автобуса за допомогою спецінструментів.

 

Українська правда

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Теми: ДТПХмельницький
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