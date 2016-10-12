На Хмельнитчине грузовик столкнулся с маршруткой, есть жертвы
Среда, 12 октября 2016, 12:26
Утром 12 октября вблизи села Гуменцы на автодороге Каменец-Подольский – Хмельницкий пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком с прицепом.
Об этом сообщает управление ГСЧС в Хмельницкой области.
Согласно сообщению, 4 из 20 пассажиров автобуса погибли, 11 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Людей доставали из автобуса с помощью специнструментов.
Украинская правда