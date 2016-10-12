Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рахункова палата показала, скільки грошей заробили співробітники ГПУ

Середа, 12 жовтня 2016, 12:28

Зарплата співробітників Генпрокуратури в 2015 році становила 489 841,7 тис. гривень.

Про це сказано у звіті Рахункової палати про результати фінансового аудиту Генпрокуратури, передають Українські Новини.

При цьому в 1 півріччі 2016 року зарплата співробітників Генпрокуратури становила 260,5 млн гривень.

Крім того, за 2015 - перше півріччя 2016 року Генпрокуратура витратила 25,5 млн гривень на оплату комунальних послуг, 2,6 млн гривень - на погашення кредиторської заборгованості, 101,3 млн гривень - на інші видатки, пов'язані з функціонуванням органів прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата співробітників Генеральної прокуратури за липень становила 22 760 697 гривень.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: