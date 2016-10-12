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Счетная палата показала, сколько денег заработали сотрудники ГПУ

Среда, 12 октября 2016, 12:28

Зарплата сотрудников Генпрокуратуры в 2015 году составила 489 841,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах финансового аудита Генпрокуратуры, передают Украинские Новости.

При этом в 1 полугодии 2016 зарплата сотрудников Генпрокуратуры составляла 260,5 млн гривен.

Кроме того, за 2015 - первое полугодие 2016 года Генпрокуратура потратила 25,5 млн гривен на оплату коммунальных услуг, 2,6 млн гривен - на погашение кредиторской задолженности, 101,3 млн гривен - на другие расходы, связанные с функционированием органов прокуратуры.

Как сообщалось, зарплата сотрудников Генпрокуратуры за июль составила 22 760 697 гривен.

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