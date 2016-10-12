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Пєсков назвав чутками його можливий перехід на нову роботу

Середа, 12 жовтня 2016, 13:27

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав чутками повідомлення про те, що він може змінити нібито у відставку помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Про це він заявив, коментуючи повідомлення російської газети про те, що він знаходиться серед претендентів на посаду помічника Путіна, передає ТАСС.

"Чутки, чутки, чисті чутки", - заявив Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що чутки коментувати не має наміру.

"Ушаков працює помічником з міжнародних питань, а я працюю заступником керівника адміністрації (президента РФ) і прес-секретарем президента. Нам все подобається", - нагадав він.

"Ми, звичайно, всі чиновники, ми призначені президентом і будемо звільнені президентом. Але поки ми всі працюємо на своїх місцях", - додав він.

Раніше в коментарі Комерсанту інформацію про можливу відставку Ушакова Пєсков прокоментував обережно, сказавши, що для відставки пана Ушакова "немає ніяких ознак".

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