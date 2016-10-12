Песков назвал слухами его возможный переход на новую должность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами сообщения о том, что он может сменить якобы уходящего в отставку помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Об этом он заявил, комментируя сообщение российской газеты о том, что он находится среди претендентов на должность помощника Путина, передает ТАСС.

"Слухи, слухи, чистые слухи", - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что слухи комментировать не намерен.

"Ушаков работает помощником по международным вопросам, а я работаю замруководителя администрации (президента РФ) и пресс-секретарем президента. Нам все нравится", - напомнил он.

"Мы, конечно, все чиновники, мы назначены президентом и будем уволены президентом. Но пока мы все работаем на своих местах", - добавил он.

Ранее Песков прокомментировал осторожно Коммерсанту информацию о возможной отставке Ушакова сказав, что для отставки господина Ушакова "нет никаких признаков".