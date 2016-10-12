Пукач проситься в іншу колонію, суд збереться знову в листопаді

Олексій Пукач просить Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ перевести його до спеціалізованої виправної колонії для колишніх правоохоронців.

Про це екс-начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС, засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, заявив під час розгляду касації у Вищому спецсуді, передають "Українські новини".

Його захист зазначив, що Пукач із 16 червня перебуває в Чортківській колонії в Тернопільській області, де утримуються звичайні засуджені, а не колишні правоохоронці.

Адвокати вважають, що ця обставина може нести загрозу життю й здоров'ю підсудного.

Пукач також заявив, що раніше просив його перевести в іншу колонію: "Так (писав звернення), у Пенітенціарну службу".

При цьому колишній генерал міліції пояснив, що не боїться за своє життя, а просто хоче, щоб його родичам було простіше їздити до нього.

Суд спрямував до Генеральної прокуратури матеріали для розслідування фактів тиску на Пукача й переведення його в спеціальну колонію для екс-правоохоронців.

Наступне засідання Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо касації на вирок до довічного тюремного ув'язнення для Пукача має відбутися 16 листопада о 10:00.

На ньому планують вирішити питання про відвід представника вдови Гонгадзе Мирослави – Валентини Теличенко, а також розглянути питання про участь у процесі адвоката матері Гонгадзе Лесі – Андрія Федура.

Як відомо, 6 січня Апеляційний суд Києва визнав законним довічний вирок Пукачу за вбивство журналіста Гонгадзе, який виніс 9 січня 2013 року Печерський райсуд Києва.

Журналіст і засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, пізніше в лісі в Київській області знайшли його обезголовлений труп.