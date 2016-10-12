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Пукач просится в другую колонию, суд соберется снова в ноябре

Среда, 12 октября 2016, 13:39

Алексей Пукач просит Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел перевести его в специализированную исправительную колонию для бывших правоохранителей.

Об этом экс-начальник департамента внешнего наблюдения МВД, осужденный за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, заявил во время рассмотрения кассации в Высшем спецсуде, передают "Украинские новости".

Его защита отметила, что Пукач с 16 июня находится в Чертковской колонии в Тернопольской области, где содержатся обычные осужденные, а не бывшие правоохранители.

Адвокаты считают, что это обстоятельство может нести угрозу жизни и здоровью подсудимого.

Пукач также заявил, что ранее просил его перевести в другую колонию: "Да (писал обращение), в Пенитенциарную службу".

При этом бывший генерал милиции объяснил, что не боится за свою жизнь, а просто хочет, чтобы его родственникам было проще ездить к нему.

Суд направил в Генеральную прокуратуру материалы для расследования фактов давления на Пукача и переведения его в специальную колонию для экс-правоохранителей.

Следующее заседание Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассации на приговор к пожизненному тюремному заключению для Пукача должно состояться 16 ноября в 10:00.

На нем планируют решить вопрос об отводе представителя вдовы Гонгадзе Мирославы – Валентины Теличенко, а также рассмотреть вопрос об участии в процессе адвоката матери Гонгадзе Леси – Андрея Федура.

Как известно, 6 января Апелляционный суд Киева признал законным пожизненный приговор Пукачу за убийство журналиста Гонгадзе, который вынес 9 января 2013 года Печерский райсуд Киева.

Журналист и основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позднее в лесу в Киевской области нашли его обезглавленное тело.

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Темы: дело ГонгадзеПукачсуд
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